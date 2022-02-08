كلوب: صلاح عاد إلى ليفربول ويعاني من الإحباط

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الثلاثاء أن مهاجمه محمد صلاح يشعر بالإحباط عقب خسارة مصر نهائي كأس الأمم الإفريقية، فيما أشار إلى عودته للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم استعداداً لمواجهة ليستر سيتي يوم الخميس.

وقاد زميل صلاح في ليفربول ساديو ماني السنغال لإحراز لقبها الأول في كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد بعد الفوز على مصر البطلة سبع مرات 4-2 بركلات الترجيح في الكاميرون.

وفي حين لم يعد ماني بعد إلى ليفربول عقب سفره إلى السنغال للاحتفال باللقب، قال كلوب إن صلاح ربما يعود إلى التشكيلة الأساسية أمام ليستر باستاد أنفيلد.

وأبلغ كلوب موقع ليفربول على الإنترنت: مو عاد الآن. إنه محبط للغاية بالطبع، لكننا نتطلع إلى كل الأشياء التي تنتظرنا هنا الآن. تحدثت معه وكان أول شيء أخبرني به. "أنا مستعد‭ ،"‬إنه لاعب متمرس ووحش من الناحية البدنية لكي نكون صادقين، ولذلك علينا أن ننتظر ونرى. سيكون لديه جلسة تعافٍ صغيرة وسنرى كيف يشعر الأربعاء ومن هناك نبدأ.

وقال المدرب الألماني إن ماني من المقرر أن يعود إلى ليفربول يوم الخميس. وأحرز ماني الركلة الحاسمة في ركلات الترجيح، ونال الفريق استقبال الأبطال لدى عودته إلى السنغال يوم الاثنين.

وأضاف كلوب: هذا يعني الكثير بالنسبة له ولشعبه، ويعني الكثير للسنغال ونحن نحترم ذلك كثيرا. لن نفكر أبدا في استدعائه من هناك. دعهم يفعلون ما يفعلونه في الوقت الحالي لأنهم يستحقون ذلك.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق تسع نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما يقبع ليستر في المركز العاشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز