يونايتد الخاسر الأكبر بسوق الانتقالات في العقد الأخير

المصدر: رويترز

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كشفت دراسة للمركز الدولي للدراسات الرياضية المستقل في سويسرا أن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كان الخاسر الأكبر في سوق الانتقالات خلال العقد الأخير بعد أن أنفق أكثر من مليار يورو (1.14 مليار دولار) على تعاقدات اللاعبين خلال هذه الفترة.

وكشفت الدراسة أن مصروفات يونايتد الصافية بلغت 1.075 مليار يورو منذ 2012 وأنه أنفق 1.545 مليار يورو على صفقات الانتقالات بينما حصل على 470 مليون يورو من بيع اللاعبين.

وحطم يونايتد الرقم القياسي الخاص بالدوري الإنجليزي عندما تعاقد مع بول بوجبا في 2016 مقابل 89.5 مليون جنيه إسترليني (120.89 مليون دولار) رغم أنه لا يتوقع أن يحصل على أي مقابل من الصفقة بعد أن فشل لاعب الوسط الفرنسي في الوصول لمستوى التوقعات ويمكن أن يغادر النادي في صفقة مجانية عندما ينتهي عقده أخر الموسم الحالي.

وأبرم يونايتد أيضا صفقات أخرى عير موفقة منها التعاقد مع أنطوني مارسيال مقابل 36 مليون جنيه إسترليني في 2015 ودوني فان بيك الذي كلفه 40 مليونا في 2020. وغادر هذان اللاعبان النادي معارين إلى اشبيلية وإيفرتون على الترتيب في الشهر الماضي.

واحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في القائمة بصافي إنفاق بلغ 984 مليون يورو وقد أنفق على شراء اللاعبين مبلغا أكثر من يونايتد هو 1.699 مليار يورو لكنه حصل على 715 مليون يورو من بيع اللاعبين.

واحتل باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الثالث في القائمة بإنفاق إجمالي بلغ 941 مليون يورو بينما احتل برشلونة الإسباني المركز الرابع وقد بلغ إجمالي إنفاقه 650 مليون يورو رغم متاعبه المالية في العام الماضي والتي اضطرته إلى الاستغناء عن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لكن سان جيرمان وسيتي وبرشلونة حققوا الكثير من الألقاب خلال العقد الماضي بينما تراجع أداء يونايتد خلال هذه الفترة كثيرا بعد رحيل مدربه الأسطوري الأسبق أليكس فيرجسون في 2013.

ومنذ 2012 فاز يونايتد بلقب الدوري مرة واحدة بينما توج سيتي باللقب المحلي خمس مرات وسان جيرمان سبع مرات وبرشلونة خمس مرات.

وأخر لقب توج به يونايتد كان الدوري الأوروبي في 2017 تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو.

ويحتل يونايتد حاليا المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز متخلفا بفارق 19 نقطة عن جاره مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة وخرج يوم الجمعة الماضي من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد هزيمته أمام فريق الدرجة الثانية ميدلسبره.



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