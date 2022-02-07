اليونان تتحرك لمكافحة شغب الملاعب بعد مقتل مشجع

المصدر: رويترز

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ستشدد اليونان الإجراءات والعقوبات بهدف مكافحة شغب الملاعب بعد مقتل مشجع كرة قدم عمره 19 عاما نتيجة ما يعتقد أنه هجوم من جانب مشجعين منافسين مطلع الشهر الجاري.

وترأس رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوكاكيس اجتماعا حول العنف الرياضي اليوم الاثنين وقال يانيس أويكونومو الناطق الحكومي بعد ذلك إن الحكومة ستقدم مشروع قانون يهدف إلى إصلاح القطاع الرياضي إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.

وتعرضت كرة القدم اليونانية للكثير من أحداث العنف في الملاعب وخارجها ووعدت السلطات مرارا بإجراء إصلاحات في هذا الجانب خلال السنوات الأخيرة.

وحتى الآن اعتقلت السلطات اليونانية تسعة أشخاص على خلفية مقتل المشجع ألكيس كامبانوس الذي تعرض للضرب والطعن حتى الموت خارج ملعب نادي أريس سالونيكي في المدينة الواقعة بشمال البلاد في أول فبراير شباط الجاري.

وقالت تقارير إن القتيل وشخصين أخرين تعرضوا للهجوم من جانب مجموعة من الأشخاص في الشارع بعد شجار قصير حول الفريق الذي يشجعونه.

وفي اليونان تحدث الكثير من المشاجرات بين مشجعي الفرق المتنافسة.

وتتضمن الإصلاحات التي تسعى الحكومة لتنفيذها تشديد اللوائح الخاصة بإدارة أندية كرة القدم وتغليظ العقوبات وزيادة الحضور الأمني خلال الاحداث الرياضية.

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