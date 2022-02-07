المملكة المتحدة وأيرلندا يفضلان استضافة اليورو على المونديال

المصدر: د ب أ

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توصلت اتحادات كرة القدم في المملكة المتحدة وأيرلندا إلى عدم التقدم بملف لطلب استضافة بطولة كأس العالم 2030 مع التركيز على التقدم بملف لطلب استضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2028) .

وترى اتحادات كرة القدم الخمسة في المملكة المتحدة وأيرلندا أن البطولة القارية تمثل خيارا أفضل من نظيرتها العالمية ، التي تتزامن مع مرور 100 عام على انطلاق أول بطولة كأس عالم في 1930 ، وذلك بعد دراسة جدوى.

وأوضح بيان الاتحادات : "دراسة الجدوى تضمنت تحليلا للأثر الاقتصادي ، والمشهد السياسي لكرة القدم والتكاليف المحتملة لاستضافة البطولات الدولية الكبرى".

وأضاف البيان ، طبقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) : " بشكل عام ، قررت الاتحادات الخمسة التركيز فقط على تقديم ملف رسمي لطلب استضافة يورو 2028 ووافقت على عدم التقدم بملف لاستضافة كأس العالم 2030 ".

وأشار البيان : "تقدم استضافة يورو عائدا مشابها للاستثمار ، حيث تحتاج البطولة الأوروبية لتكلفة أقل بكثير مع إمكانية تحقيق الفوائد في وقت أسرع... إنه لشرف وامتياز أن نستضيف سويا يورو 2028 وأن نرحب بأوروبا كلها. ستكون أيضا فرصة رائعة لتوضيح الأثر الحقيقي لاستضافة بطولة كرة قدم ذات طراز عالمي من خلال إحداث تغيير إيجابي وترك إرث دائم عبر مجتمعاتنا".

وأضاف : "نرى أن المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا يمكنهما أن يقدما للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وللكرة الأوروبية شيئا خاصا في 2028 من خلال تعاون متكامل وفريد من نوعه خماسي الاتجاهات (الاتحادات الخمسة) سيقدم تجربة رائعة للفرق والجماهير".

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