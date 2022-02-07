لاعبة التنس الصينية بينج شواي: أنا من حذف منشور الاعتداء الجنسي

المصدر: د ب أ

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قالت لاعبة التنس الصينية بينج شواي إنها هي من حذف المنشور الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي، والذي كان ينظر إليه على أنه ادعاء ضد سياسي صيني بارز بالقيام باعتداء جنسي.

وفي مقابلة مع صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية نشرت اليوم الاثنين، تم سؤال الرياضية البالغة من العمر 36 عاما عن سبب اختفاء المنشور.

فردت قائلة "حذفته". "لماذا؟ لأنني أردت ذلك".

كما قالت إن الرسائل عبر البريد الإلكتروني المرسلة باسمها إلى رابطة محترفات التنس هي من كتبتها.

وأعربت رابطة محترفات التنس عن قلقها من إجبار بينج على التراجع عن الادعاءات علانية، وعلقت منافساتها في الصين مشيرة إلى مخاوفها بشأن سلامتها.

واختفت بينج، المصنفة الأولى عالميا سابقا في منافسات الزوجي، إلى حد كبير عن الأنظار بعد أن نشرت على موقع "ويبو" ادعاء بأنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل سياسي صيني بارز.

وتم حذف المنشور بعد فترة وجيزة ونفت بينج توجيه هذه الادعاءات.

وأعرب رياضيون وسياسيون وخبراء في حقوق الإنسان عن قلقهم على بينج رغم إجراء اللجنة الأولمبية الدولية مكالمات فيديو معها العام الماضي.

وفي المقابلة مع ليكيب، التي أجريت باللغة الصينية مع مترجم فوري يترجم إجابات بينج إلى الإنجليزية، أنكرت مرة أخرى أنها وجهت اتهامات بالاعتداء الجنسي.

وقالت: "لم أقل أبدا إن أحدا اعتدى علي جنسيا بأي شكل من الأشكال".

ونفت أيضا أنها اختفت. وقالت: "لم اتوار عن الأنظار قط. كان بإمكان الجميع رؤيتي".

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