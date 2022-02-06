كلوب يشيد بالمنضم حديثا دياز والعائد بلا خوف إليوت

المصدر: رويترز

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أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بالثنائي لويس دياز وهارفي إليوت بعدما ساعد البديلان الفريق على الفوز 3-1 على كارديف سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد.

وعقب انتهاء الشوط الأول دون أهداف، افتتح ديوجو جوتا التسجيل بضربة رأس، ثم صنع دياز، المنضم منذ أيام مقابل 45 مليون يورو (51.5 مليون دولار) الهدف الثاني، قبل أن يختتم إليوت الأهداف مع عودته من الإصابة.

وتعرض دياز لكدمة في الركبة في كرة مشتركة على ضربة رأس، وثارت مخاوف على إصابته في ظهوره الأول، لكن اللاعب الكولومبي أشار إلى أنه على ما يرام وواصل اللعب.

وقال كلوب "كانت مباراة صعبة حقا... اشترك لويس وتعرض لكدمة. يقول الجميع ‭'‬مرحبا بك في إنجلترا‭'‬. تعرض لجرح لذا هو يعرف ما فعله في مباراته الأولى".

وخاض إليوت مباراته الأولى منذ الخضوع لجراحة في الكاحل في سبتمبر أيلول، ونجح اللاعب البالغ عمره 18 عاما في تسجيل هدفه الأول مع النادي تحت أنظار المشجعين المتحمسين في أنفيلد.

وقال كلوب "هارفي كان غير محظوظ في الإصابة، لكنه كان محظوظا في سير الأمور بعد ذلك، حيث سار كل شيء بشكل رائع. لقد أدى عملا رائعا والجهاز الطبي أدى عملا مذهلا. إنه فتى لا يعرف الخوف، ولاعب رائع".

وأضاف "لا تكون الأمور جيدة عندما تتعرض لمثل هذه الإصابة، لكن عندما تكون صغيرا يمكنك التعامل مع الأمر. لقد عاد وهذا أمر مميز".



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