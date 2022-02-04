بلباو يطيح بـ "الريال" ويتأهل للمربع الذهبي بكأس ملك إسبانيا

المصدر: د ب أ

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خطف أتلتيك بلباو بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه ريال مدريد 1 / صفر، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة.

وسجل أليكس بيرينغ هدف المباراة الوحيد لأتلتيك بلباو في الدقيقة 89.

وسبق لبلباو أن أطاح أيضا ببرشلونة، الغريم التقليدي لريال مدريد في دور الستة عشر، ليواصل طريقه في البطولة التي وصل إلى المباراة النهائية منها في نسخة الموسم الماضي، قبل الخسارة أمام برشلونة.

وأكمل بلباو عقد المتأهلين للمربع الذهبي للبطولة، بعد تأهل فرق فالنسيا ورايو فاييكانو وريال بيتيس من دور الثمانية.

ودخل بلباو المباراة بنوايا هجومية منذ البداية، معتمدا على الثنائي إنياكي وليامز وزميله راؤول جارسيا، فيما اعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على ثلاثي هجومي شاب بقيادة البرازيلي فينسيوس جونيور إلى جانب كل من ماركو أسينسيو والبرازيلي رودريجو.

ورغم تعدد الحلول الهجومية لكلا الفريقين، إلا أن الفرص الخطيرة لم تحضر بقوة خلال أغلب فترات الشوط الأول، وتألق كورتوا في إبعاد بعض الفرص من جانب إيكر مونيايين قائد بلباو الذي شكل خطورة على مرمى الفريق الملكي.

وفي الشوط الثاني عزز أتلتيك بلباو من هجماته على مرمى كورتوا، وهدد جارسيا مرمى الحارس البلجيكي في أكثر من مناسبة.

وعلى الجانب الأخر، تألق جولين أجيرويوابالا، حارس مرمى أتلتيك بلباو، وأبعد أكثر من فرصة خطيرة على مرماه من جانب كاسيميرو ومودريتش وفينسيوس في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 89 وبينما تتجه المباراة إلى نهايتها نجح أليكس بيرينغ في تسجيل هدف الفوز لأتلتيك بلباو، بعدما توغل من الجبهة اليسرى لدفاع الريال، ليراوغ المدافع ويسدد كرة في الزاوية البعيدة لمرمى كورتوا، مسجلا هدف المباراة الوحيد الذي منح فريقه بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

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