اوباميانج: الانتقال لبرشلونة فرصة عمري

المصدر: رويترز

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أكد بيير إيمريك أوباميانج إنه ترك أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب العلاقة المتوترة مع المدرب ميكل أرتيتا لكن مهاجم الجابون حريص على انطلاقة نشيطة مع برشلونة ومساعدته في تغيير وضعه الحالي.

وأكمل أوباميانج انتقاله إلى برشلونة في صفقة مجانية أمس الأربعاء عقب مغادرة أرسنال بالتراضي لينهي تكهنات حول مستقبله بعد أن جرده المدرب أرتيتا من شارة القيادة بسبب خرق لقواعد الانضباط في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وعاد اللاعب البالغ عمره 32 عاما لدياره مبكرا من كأس الأمم الأفريقية بعد أن قال الاتحاد الجابوني للعبة إنه واجه مشاكل بالقلب عقب إصابته بكوفيد-19 في الكاميرون.

وأبلغ أوباميانج مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس "اعتقد أن المشكلة كانت مع أرتيتا فقط. لم يكن سعيدا وهذا ما في الأمر ولا يمكنني قول شيء آخر لأن هذا ما حدث. لم أكن سعيدا جدا وأنا أفضل الآن".

وأضاف "كانت أشهر معقدة، أحيانا تحدث هذه الأمور في كرة القدم، لم أرغب في فعل أي شيء خاطئ.

"يجب أن أتخطى ذلك الآن، أصبح من الماضي وأود التركيز في الحاضر".

وجاءت صفقة أوباميانج بعد وصول الجناح آداما تراوري من ولفرهامبتون واندرارز إذ يتطلع برشلونة لإعادة بناء صفوفه عقب رحيل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

ولتعزيز الهجوم أيضا ضم برشلونة فيران توريس من مانشستر سيتي مقابل نحو 55 مليون يورو (62.68 مليون دولار) في فترة الانتقالات الماضية.

وتابع أوباميانج "برشلونة ناد كبير مطالب بالفوز بدوري أبطال أوروبا ولهذا أتيت إلى هنا، أريد فعل أي شيء للعودة لدوري الأبطال والفوز باللقب.

"حلمت دائما باللعب بالدوري الإسباني منذ طفولتي وهذه فرصة عمري. برشلونة من أفضل أندية العالم لذا أنا هنا".

ويحتل برشلونة المركز الخامس بالدوري بفارق 15 نقطة عن غريمه المتصدر ريال مدريد الذي لعب مباراة أكثر.

وسيستضيف برشلونة منافسه أتليتيكو مدريد يوم الأحد. (إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربي

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