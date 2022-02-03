بن زيمة خارج قائمة الريال في مواجهة بلباو بكأس ملك إسبانيا

المصدر: د ب أ

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خرج الفرنسي كريم بن زيمة، من قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بلباو في دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، والمقرر لها اليوم الخميس، بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وكانت اللياقة البدنية للنجم الفرنسي الدولي مصدر قلق منذ خروجه في الشوط الثاني من مباراة إلتشي، والتي انتهت بالتعادل 2 / 2 في الدوري الإسباني يوم 23 من يناير الماضي.

وفي المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة، أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن أماله في أن يلحق المهاجم الذي سجل 24 هدفا في 28 مباراة خاضها في كل البطولات هذا الموسم، بالرحلة التي سيقوم بها فريقه إلى ملعب "سان ماميس"، لكنه أكد أنه لن يجازف بالأمر.

ولم تتضمن قائمة الفريق التي تضم 22 لاعبا والتي صدرت أمس الأربعاء، اسم كريم بن زيمة، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن إمكانية لحاقه بمواجهة باريس سان جيرمان في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بعد أسبوعين.

وسيغيب الثنائي ماريانو دياز والفرنسي فيرلاند ميندي عن المباراة بسبب الإصابة، فيما سيغيب مارسيلو للإيقاف.

وقد يعود ماركو أسينسيو لريال مدريد بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة في مباراة برشلونة في كأس السوبر الإسبانية.



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