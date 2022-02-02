البرازيل تسحق باراجواي برباعية في تصفيات كأس العالم

المصدر: رويترز

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أحرزت البرازيل هدفين في آخر أربع دقائق، أحدهما كان الهدف الدولي الأول لرودريجو لاعب ريال مدريد، لتفوز 4-صفر على باراجواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في بيلو هوريزونتي مساء يوم الثلاثاء.

وأنهت النتيجة آمال باراجواي في التأهل لكأس العالم، بينما عززت البرازيل تصدرها للمجموعة، وأكدت على مكانتها من بين أبرز المرشحين لحصد اللقب في ديسمبر كانون الأول المقبل.

وتنفرد البرازيل بقمة مجموعة أمريكا الجنوبية دون هزيمة في 15 مباراة، وعززت سجلها القياسي بالبقاء 61 مباراة متتالية على أرضها دون خسارة في تصفيات كأس العالم.

وتأتي باراجواي، التي لم تحقق أي فوز في أول خمس مباريات للمدرب جويرمو باروس سكيلوتو، في المركز التاسع وقبل الأخير في التصفيات برصيد 13 نقطة من 16 مباراة.

وقضى رافينيا لاعب البرازيل ليلة ناجحة ومحبطة أيضا حيث سجل هدفا، وسدد في القائم، وهز الشباك دون احتساب الهدف.

وجاءت باقي أهداف البرازيل في الشوط الثاني عن طريق فيليب كوتينيو وأنطوني ورودريجو وسط أداء رائع لأصحاب الأرض.

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