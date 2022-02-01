برشلونة يتهم مجلسه السابق بسوء إدارة أموال النادي

المصدر: رويترز

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اتهم جوان لابورتا رئيس برشلونة اليوم الثلاثاء سلفه ومجلسه بإجراء مدفوعات وهمية وأنشطة أخرى غير قانونية خلال فترة إدارتهم للنادي الإسباني.

وقال لابورتا إن النادي سيجري تحقيقا مستقلا ويراجع مخالفات محتملة خلال فترة جوسيب بارتوميو.

وأبلغ لابورتا مؤتمرا صحفيا للكشف عن النتائج "أظهرت مراجعاتنا إدارة غير سليمة لأموال النادي، ولا يستبعد التدقيق الثراء غير القانوني للمتهمين".

وأبلغ خوسيه ماريا فوستر-فابرا محامي بارتوميو رويترز بأن بارتوميو "هادئ تماما" فيما يتعلق بالاتهامات لكنه لن يدلي بتعليقات إضافية لأنه لم يسمح له بالإطلاع على نتائج التحقيق والتدقيق الذي أجراه برشلونة.

وقال لابورتا إن برشلونة قدم شكوى يوم الأربعاء الماضي إلى الإدعاء المحلي ضد بارتوميو ومجلسه مشيرا إلى أن الإدعاء حقق معهم في جرائم منها سوء إدارة أموال النادي والاختلاس وتزوير حسابات ووثائق.

وتابع لابورتا "لسنا قضاة أو شرطة، سيحدد النظام القضائي إن كان مذنبا أو لا لكن تحقيقاتنا أظهرت مدفوعات بدون مبرر ومدفوعات وهمية أو غير مناسبة من الإدارة السابقة".

واعتُقل بارتوميو في مارس آذار ضمن تحقيق للشرطة في مزاعم تتعلق بسوء الإدارة والفساد وتم تفتيش مكاتب النادي في استاد كامب نو.

ولم يدل بارتوميو أو مستشاره السابق خاومي ماسفيرير بأي بيان بالمحكمة ووافق القاضي على إطلاق سراحه مؤقتا بكفالة وما زالت القضية رهن تحقيقات السلطات الإسبانية.

وتعلق التحقيق باتهام لابورتا ومجلسه بالتعاقد مع شركة لإدارة حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم شخصيات بارزة معاصرة وسابقة في النادي ردا على انتقاداتهم.



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