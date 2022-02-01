كوريا الجنوبية تتأهل إلى كأس العالم 2022

المصدر: رويترز

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تأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بعد فوزه 2-صفر على سوريا في الإمارات قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة الأولى في تصفيات آسيا اليوم الثلاثاء.

ورفعت كوريا رصيدها إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة مؤقتا، متقدما بفارق نقطة واحدة على إيران التي تأهلت للنهائيات الجولة الماضية وتستضيف الإمارات في وقت لاحق اليوم.

وضمنت إيران وكوريا الجنوبية الحصول على بطاقتي التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم، في حين تتنافس الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث المؤهل للملحق الآسيوي.

وظل رصيد سوريا نقطتين من ثماني مباريات بعد تلقى الخسارة السادسة.

وجاء هدفا كوريا في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في استاد راشد في مدية دبي الإماراتي عبر كيم جين-سو في الدقيقة 53 وكوون تشانج-هوون في الدقيقة 71.



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