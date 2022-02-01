تقلص فرص لبنان والعراق في التأهل لكأس العالم بتعادلهما في صيدا

المصدر: رويترز

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تقلصت فرص لبنان والعراق في التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بتعادلهما 1-1 في صيدا اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة للمجموعة الأولى من التصفيات.

وبات رصيد منتخب لبنان ست نقاط من ثماني مباريات في المركز الرابع، متأخرا بفارق ثلاث نقاط الإمارات صاحبة المركز الثالث التي ستلتقي في وقت لاحق اليوم مع إيران التي تأهلت منذ الجولة الأخيرة يوم الخميس الماضي.

ويحتل العراق المركز الخامس بخمس نقاط، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن سوريا متذيلة الترتيب التي تستضيف في وقت لاحق اليوم المنتخب الكوري الجنوبي في الإمارات.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وسجل أيمن حسين هدف العراق في الدقيقة 40 قبل أن يدرك ماهر صبرا التعادل للبنان في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وتقام الجولة التاسعة من منافسات المجموعة يوم 24 مارس اذار المقبل، حيث يلتقي العراق مع الإمارات، ولبنان مع سوريا، وكوريا الجنوبية مع إيران.



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