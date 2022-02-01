صفقات اليوم الأخير في الانتقالات بدوريات أوروبا الكبرى

المصدر: رويترز

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فيما يلي أحدث الأخبار من بطولات دوري كرة القدم الكبرى في أوروبا في اليوم الأخير للانتقالات (بتوقيت غرينتش):

22:45 نيوكاسل يضيف بيرن مدافع برايتون لتشكيلته

أكد نيوكاسل يونايتد التعاقد مع دان بيرن مدافع برايتون اند هوف ألبيون دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وارتبط قلب الدفاع القوي البالغ عمره 29 عاما بعقد مع نيوكاسل لمدة عامين ونصف العام.

22:05 ماتيتا ينضم بشكل نهائي إلى كريستال بالاس

وقع المهاجم جون-فيليب ماتيتا على عقد لأربع سنوات ونصف السنة مع كريستال بالاس، ليرتبط بعقد حتى يونيو 2026.

وبدأ ماتيتا اللعب مع بالاس في يناير الماضي بعقد إعارة لمدة 18 شهرا من ماينتس الألماني، مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي. واستخدم النادي الإنجليزي هذا البند وذكرت تقارير أنه دفع حوالي تسعة ملايين جنيه إسترليني (12 مليون دولار).

21:35 رامسي ينتقل إلى رينجرز على سبيل الإعارة

أعلن رينجرز حامل لقب الدوري الأسكتلندي الممتاز تعاقده مع الويلزي آرون رامسي لاعب وسط يوفنتوس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال رامسي "كنت أملك عددا من العروض، لكن لم يكن هناك أي عرض بقيمة هذا النادي وبفرصة اللعب في أوروبا وأمام 50 ألف مشجع".

19:11 كابرال ينضم إلى لاتسيو

تعاقد لاتسيو الإيطالي مع جيوفاني كابرال على سبيل الإعارة من سبورتنج لشبونة البرتغالي لنهاية الموسم، مع خيار الشراء مقابل ثمانية ملايين يورو، وفقا لتقارير إعلامية إيطالية.

18:51 إيفرتون يتعاقد مع فان دي بيك على سبيل الإعارة

أصبح دوني فان دي بيك أولى صفقات مدرب إيفرتون الجديد فرانك لامبارد، بانتقال الهولندي إلى نادي مرسيسايد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد لنهاية الموسم.

وقال فان دي بيك "الآن يمكنني القول إنني لاعب في إيفرتون، أنا سعيد للغاية ولا أستطيع الانتظار لمساعدة الفريق. أريد أن أتطور مع إيفرتون. دائما توجد أشياء يمكن أن تصبح أفضل وأعمل بجدية يوميا للقيام بذلك".

18:20 لوسيلسو‭‭‭ ‬‬‬ينضم إلى فياريال من توتنهام

انضم الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو لاعب وسط توتنهام هوتسبير إلى فياريال الإسباني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

18:03 بينا حارس برشلونة ينضم لغلطة سراي على سبيل الإعارة

وقع إيناكي بينا الحارس البديل لبرشلونة الإسباني عقدا مع غلطة سراي التركي للانتقال له على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي مع عدم وجود خيار للشراء النهائي.

18:01 نيوكاسل يونايتد يتعاقد مع المدافع تارجت

تعاقد نيوكاسل يونايتد مع المدافع مات تارجت من أستون فيلا منافسه بالدوري الإنجليزي الممتاز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وأصبح تارجت رابع صفقات نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الحالية بعد كيران تريبيير وكريس وود وبرونو جيمارايش.

17:37 توتنهام هوتسبير يتعاقد مع بنتانكور وكولوسيفسكي من يوفنتوس وجيل ينتقل إلى فالنسيا

تعاقد توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز مع لاعبي وسط يوفنتوس ديان كولوسيفسكي ورودريجو بنتانكور.

وقال يوفنتوس إن كولوسيفسكي انضم إلى توتنهام على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2023 مقابل عشرة ملايين يورو مع التزام بالشراء مقابل 35 مليون يورو، وفقا لتحقيق "أهداف رياضية" معينة خلال موسم 2022-2023.

وانضم بنتانكور إلى توتنهام في عقد يستمر حتى 2026 في صفقة بلغت قيمتها 19 مليون يورو مع ستة ملايين يورو إضافية مكافآت.

وفي المقابل غادر الجناح بريان جيل توتنهام لينضم إلى فالنسيا الإسباني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

15:39 يوفنتوس يتعاقد مع لاعب الوسط زكريا

وقع نادي يوفنتوس الإيطالي عقدا مع دينيس زكريا لاعب وسط بروسيا مونشنغلادباخ الألماني في صفقة نهائية بلغت قيمتها خمسة ملايين يورو مع ثلاثة اخرى إضافية، حسب شبكة سكاي إيطاليا.

15:23 ليون يتعاقد مع لاعبي الوسط ندومبيلي وفيفر

تعاقد أولمبيك ليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع لاعب الوسط الفرنسي تانجي ندومبيلي على سبيل الإعارة من توتنهام هوتسبير الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار الشراء بشكل نهائي.

وقال ليون إنه دفع 1.42 مليون يورو (1.59 مليون دولار) مقابل استعارة ندومبيلي الذي عاد للنادي بعد رحيله في 2019.

وتعاقد النادي الفرنسي أيضا مع رومان فيفر حتى يونيو 2026 قادما من ستاد بريست. وبلغت قيمة الصفقة 15 مليون يورو بالإضافة إلى مليوني يورو مكافآت، فضلا عن شرط جزائي بنسبة 15 بالمئة من قيمة أي انتقال في المستقبل.

15:11 يوفنتوس يتعاقد مع المدافع جاتي

تعاقد يوفنتوس الإيطالي مع المدافع فيدريكو جاتي من فروسينوني المنافس في الدرجة الثانية حتى يونيو حزيران 2026، لكن اللاعب البالغ عمره 23 عاما سيظل في فروسينوني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

15:05 أتلانتا يتعاقد مع الجناح الروماني ميهايلا

وقع أتلانتا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي عقدا مع الجناح الروماني فالنتين ميهايلا على سبيل الإعارة من بارما مع خيار الشراء بشكل نهائي.

وسجل اللاعب البالغ عمره 21 عاما أربعة أهداف في 17 مباراة مع بارما وخاض خمس مباريات مع المنتخب الروماني الأول.

14:03 مانشستر سيتي يتعاقد مع المهاجم ألفاريز من ريفر بليت

وقع مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز من ريفر بليت لمدة خمسة أعوام ونصف العام. وسيظل على سبيل الإعارة في ريفر بليت على الأقل حتى يوليو تموز المقبل.

وذكرت صحيفة اولي الأرجنتينية أن سيتي سيدفع 26 مليون دولار إلى ريفر بليت مقابل ألفاريز، ليصبح أغلى صفقة للنادي الأرجنتيني منذ انتقال خافيير سافيولا إلى برشلونة في 2001.

11:02 بيرنلي يضم المهاجم فيجهورست

تعاقد بيرنلي مع مهاجم هولندا فاوت فيجهورست قادما من فولفسبورج الألماني لثلاثة أعوام ونصف العام. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الصفقة قيمتها 12 مليون جنيه استرليني (16.12 مليون دولار).

08:20 إريكسن ينضم إلى برنتفورد

تعاقد برنتفورد مع لاعب الوسط الدنمركي الدولي كريستيان إريكسن حتى نهاية الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم يلعب إريكسن أي مباراة منذ تعرضه لأزمة قلبية في أثناء مباراة ضد فنلندا ببطولة أوروبا 2020 في يونيو الماضي.

وقال إريكسن في مقطع فيديو على تويتر "لا أستطيع الانتظار لبدء مسيرتي مع الفريق وأتمنى أن أراكم قريبا جدا".

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