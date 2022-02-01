"نايكي" تجمّد علاقتها مع "غرينوود" بعد مزاعم الاعتداء على امرأة

المصدر: رويترز

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‬أعلنت شركة نايكي العملاقة للملابس والأدوات الرياضية أمس الاثنين تجميد علاقتها مع ميسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد بعد مزاعم عن اعتداء المهاجم البالغ عمره 20 عاما على امرأة.

وقال يونايتد أول أمس الأحد إن النادي "على دراية بالصور والمزاعم التي ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي" ولن يعود جرينوود للتدريب أو المشاركة في المباريات حتى إشعار آخر.

وقال متحدث باسم شركة نايكي لرويترز "جمدنا علاقتنا مع ميسون غرينوود. نشعر بقلق بالغ إزاء هذه المزاعم المزعجة وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب".

وكانت المزاعم، والتي تضمنت العديد من الصور وفيديو ورسالة صوتية، ضد غرينوود تم نشرها على انستغرام صباح الأحد قبل حذفها.

وأعلنت شرطة مانشستر في بيان أنها ألقت القبض على رجل بعد نشر امرأة عدة صور وفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد تعرضها لعنف جسدي.

ولم تكشف الشرطة عن هوية المشتبه به.

وقالت الشرطة أمسالاثنين إنها منحت المحققين "وقتا إضافيا لاستجواب رجل في العشرينات من عمره". وأضافت الشرطة أن "المشتبه به اعتقل بعد ظهر (الأحد 30 يناير) ولا يزال رهن الاعتقال".

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