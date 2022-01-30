إصابة الإسباني راموس مدافع سان جيرمان في العضلات

المصدر: رويترز

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قال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إن المدافع المخضرم سيرجيو راموس أصيب في العضلات قبل مباراة متصدر الدوري الفرنسي في دور 16 لكأس فرنسا أمام ضيفه نيس غدا الاثنين.

وكان راموس (35 عاما) انضم للنادي الباريسي في يوليو تموز العام الماضي في صفقة انتقال مجانية بعد مسيرة طويلة استمرت 16 عاما في صفوف ريال مدريد لكنه شارك في خمس مباريات فقط في الدوري خلال الموسم الحالي.

وقال سان جيرمان في بيان إن راموس سيحصل على فترة راحة بعد تعرضه لإصابة خفيفة في عضلات الساق اليمنى خلال تدريبات الفريق الخميس الماضي.

وقال المدرب بوكيتينو للصحفيين اليوم الأحد ردا على سؤال عن موعد عودة راموس للتشكيلة "سنتابع حالة اللاعب بصورة يومية.

"لا يمكننا معرفة المدة التي سيغيبها قبل العودة للتدريب ثم اللعب."

وينفرد سان جيرمان بصدارة الترتيب في الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة من 22 مباراة وبفارق 11 نقطة عن نيس صاحب المركز الثاني.



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