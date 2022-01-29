بيرو تعزّز فرصتها في بلوغ مونديال قطر بتخطف فوز من كولومبيا بهدف متأخر

المصدر: رويترز

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أحرز إديسون فلوريس هدفا متأخرا ليمنح بيرو الفوز 1-صفر في كولومبيا أمس الجمعة لتعزز فرصها في بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وسجل فلوريس، الذي شارك كبديل مع بداية الشوط الثاني هدف الفوز في الدقيقة 85 ليمنح بيرو الانتصار الثالث على التوالي ويرفع رصيدها إلى 20 نقطة في المركز الرابع في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية التي تضم عشرة منتخبات متفوقا بفارق نقطة واحدة على أوروغواي.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز مباشرة إلى النهائيات في قطر بينما يخوض خامس الترتيب التصفيات العالمية ضد منتخب من آسيا.

وتأهلت البرازيل المتصدرة والأرجنتين بالفعل إلى نهائيات قطر، فيما اقتربت الإكوادور صاحبة المركز الثالث من اللحاق بهما بينما تحتل كولومبيا المركز السادس برصيد 17 نقطة.

وبدأت كولومبيا وبيرو مباراة أمس ورصيدهما 17 نقطة ورغم أن الفريق صاحب الأرض بذل مجهودا كبيرا طوال المباراة لكنه أخفق في هز شباك الفريق الزائر.

وكانت مباراة أمس السادسة على التوالي في التصفيات لكولومبيا دون أن ينجح الفريق في هز الشباك.

وسدد لاعبو بيرو مرتين فقط على المرمى مقابل 20 تسديدة لكولومبيا، فيما تصدى بيدرو جاليسي حارس بيرو للعديد من الفرص للحفاظ على بقاء فريقه في المباراة.

وقبل ثلاث مباريات على نهاية التصفيات، لا تزال منتخبات أوروغواي وكولومبيا وبيرو وبوليفيا وباراغواي تملك فرصة التأهل للنهائيات، بينما ابتعدت فنزويلا عن السباق تماماً

وتستضيف بيرو منتخب الإكوادور يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلعب كولومبيا خارج أرضها مع الأرجنتين في الليلة ذاتها.

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