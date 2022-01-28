روني رفض التواصل مع إيفرتون لتولي تدريبه

المصدر: رويترز

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اكد وين روني مدرب ديربي كاونتي إنه رفض التواصل مع فريقه السابق إيفرتون لقيادة الفريق المتعثر بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويبحث إيفرتون عن مدرب بعد إقالة رفائيل بنيتز هذا الشهر عقب سلسلة من النتائج المحبطة وعين دنكان فيرجسون مدربا مؤقتا.

ويدرب روني، الذي قضى فترتين كلاعب في إيفرتون، ديربي حاليا بدوري الدرجة الثانية والذي وضع تحت الحراسة بسبب أزمة مالية ويقبع بالمركز قبل الأخير في المسابقة.

وأبلغ روني مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة "تواصل إيفرتون مع وكيلي وطلبوا إجراء مقابلة من أجل المنصب الشاغر لكنني رفضت".

وأضاف "أؤمن بأنني سأكون مدربا في الدوري الممتاز واعتقد أنني مستعد تماما وسيكون من الرائع بالتأكيد أن أقود إيفرتون في يوم ما بالمستقبل.

"لكن لدي وظيفة هنا في ديربي كاونتي وهو عمل مهم بالنسبة لي".

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بأن فيتور بيريرا مدرب بورتو السابق وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي السابق على رأس المرشحين لخلافة بنيتز.

ويحتل إيفرتون المركز 16 في الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة من 20 مباراة بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.

وسيستضيف برنتفورد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي في الخامس من فبراير شباط بعد الفترة الدولية.

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