السعودية تفوز على عمان بهدف في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022

المصدر: د ب أ

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تغلب المنتخب السعودي على نظيره العماني 1 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الثانية لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وسجل فراس البريكان هدف المباراة الوحيد للمنتخب السعودي في الدقيقة 48.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول بفارق أربع نقاط عن المنتخب الياباني في المركز الثاني، وخمس نقاط عن المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثالث.

وعلى الجانب الأخر، تجمد رصيد منتخب عمان عند سبع نقاط في المركز الرابع.

كانت مباريات الجولة السابعة بالمجموعة قد انطلقت في وقت سابق من اليوم الخميس، حيث شهدت فوز اليابان على الصين 2 / صفر وأستراليا على فيتنام 4 / صفر.

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