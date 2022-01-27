إيران تتأهل لكأس العالم بعد الفوز على العراق

المصدر: رويترز

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تأهلت إيران إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بعد فوزها على أرضها 1-صفر أمام العراق قبل ثلاث جولات على نهاية التصفيات الآسيوية اليوم الخميس.

وتتصدر إيران المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة من سبع مباريات بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني.

سجل مهدي طارمي هدف الفوز بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني في استاد آزادي في طهران حين اخترق الدفاع وانفرد بالحارس ليسدد كرة منخفضة في الشباك.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

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