برشلونة يقدم شكوى ضد رئيسه السابق بارتوميو بسبب مخالفات محتملة

المصدر: رويترز

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قال نادي برشلونة أمس الأربعاء إنه قدم شكوى لمدعين محليين ضد رئيسه السابق جوسيب ماريا بارتوميو ومجلسه بعد تحقيق في "مخالفات محتملة".

وعقب انتخابه رئيسا جديدا قبل 11 شهرا كلف جوان لابورتا لجنة بالتدقيق المالي وعين محققين للنظر في تصرفات المجلس السابق.

وأوضح النادي "في الأول من فبراير ستعرض نتائج التحقيق المتعمق الذي جرى بهدف الكشف عن مخالفات محتملة في إدارة النادي خلال الفترة الرئاسية السابقة".

وأضاف "سيشمل الإعلان تفاصيل عن الشكوى المقدمة من النادي إلى مكتب المدعي العام في برشلونة مستندا على استنتاجات تحقيق الطب الشرعي".

ولم يتسن لرويترز التواصل مع بارتوميو من أجل التعليق. ونفى في وقت سابق ارتكاب أي مخالفات أو سوء الإدارة.

وقال لابورتا في أغسطس الماضي إن برشلونة دفع "كميات غير مناسبة" من الأموال في العمولات إلى وكلاء في صفقات أبرمها النادي في فترة بارتوميو.

واعتُقل بارتوميو في مارس ضمن تحقيق للشرطة في مزاعم تتعلق بسوء الإدارة والفساد وتم اقتحام مكاتب استاد كامب نو.

وتعلق التحقيق بقضية "برسا جيت"، حيث اتهم النادي بالتعاقد مع شركة لإدارة حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم شخصيات بارزة معاصرة وسابقة في النادي.

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