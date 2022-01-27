إيطاليا تريد استضافة بطولة أوروبا في 2028 أو 2032

المصدر: رويترز

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قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمس الأربعاء إن إيطاليا ستقدم مقترحا للاتحاد الأوروبي (اليويفا) لاستضافة بطولة أوروبا في 2028 أو 2032.

وخططت إيطاليا في البداية لاستضافة بطولة أوروبا 2028 أو كأس العالم 2030 لكنها تركز على مشروع أصغر وأكثر جاذبية يعطي البلاد فرصة لإجراء تحديثات ضرورية بالاستادات.

وقال جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي "الخطوة الحاسمة في بطولة أوروبا 2028 ستكون في مارس وسنقدم ملف ترشيحنا أمام اللجنة التنفيذية باليويفا والفرصة متاحة أيضا في نسخة 2032".

وأضاف "سنقيم الاختيارين وسنتعامل بجدية لأن لدينا رغبة هائلة في تحديث البنية التحتية على سبيل المثال في البندقية وكالياري وبولونيا وباري".

ولم تخضع بعض الملاعب الإيطالية لتطوير منذ كأس العالم 1990 وهي آخر بطولة كبرى استضافتها إيطاليا بمفردها.

وأكدت دول أخرى رغبتها في استضافة بطولة أوروبا 2028، وأعلنت بريطانيا عن عرض مشترك مع أيرلندا.

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