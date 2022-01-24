دورتموند: هالاند يعاني من مشاكل عضلية ويحتاج للمزيد من الفحوصات

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أن مهاجم الفريق إرلينج هالاند يعاني من مشاكل عضلية وأنه يحتاج للمزيد من الفحوص الطبية.

وخرج هالاند من الشوط الثاني في المباراة التي فاز فيها دورتموند على هوفنهايم 3 / 2، ولم تتضح بعد فترة غيابه عن الملاعب.

وقال دورتموند في بيان مقتضب :"خضع هالاند لفحص مفصل يومي الأحد والاثنين. ووفقا للتقرير الطبي، يعاني اللاعب النرويجي من مشاكل عضلية، ستتطلب العالج وفحوص إضافية في الأيام المقبلة".

وأضاف :"نأمل أن يستعيد هالاند لياقته البدنية في أسرع وقت ممكن، وأن يعود لفعل أكثر شيء يحبه- تسجيل الأهداف لدورتموند".

وغاب هالاند عن عشر مباريات لدورتموند في كافة المسابقات في النصف الأول من الموسم بسبب الإصابة، وخسر دورتموند أربع مباريات منهم. وسجل هالاند 23 هدفا في 20 مباراة شارك فيها.

ويلتقي دورتموند في مباراته المقبلة مع باير ليفركوزن في السادس من شباط/فبراير المقبل.

وترغب العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في التعاقد مع اللاعب، وربما يرحل عن الفريق في الصيف من خلال دفع الشرط الجزائي البالغ 75 مليون يورو (86 مليون دولار) الموجود في عقده المستمر حتى 2024.

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