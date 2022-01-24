لصوص يسرقون منزل بنزيمة‭ ‬خلال مباراة لريال مدريد

المصدر: رويترز

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كان كريم بنزيمة مهاجم منتخب فرنسا وريال مدريد ضحية سطو مسلح على منزله بينما كان فريقه يواجه إلتشي في سانتياجو برنابيو يوم الأحد.

وقالت الشرطة اليوم (الاثنين) إن الحادث وقع بين الساعة الثالثة والسابعة مساء بالتوقيت المحلي في منزل اللاعب، الذي لم يكن به أحد وقتها، في ضاحية سان سيباستيان دي لوس رييس بمدريد قبل أن يعود بنزيمة وأسرته بعد التعادل 2-2 مع إلتشي في الدوري الإسباني.

وأضافت الشرطة إنها تحقق فيما إذا كانت الواقعة مرتبطة بحادث سرقة تعرض له بنزيمة في فبراير شباط 2019 في منزله خلال مباراة أمام الغريم برشلونة.

ولا توجد معلومات عن قيمة المسروقات.

ولم يكن هذا أول حادث للاعب في أوروبا. ففي ديسمبر كانون الأول تعرض جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي ونيكولاس أوتامندي لاعب بنفيكا لاعتداء خلال سطو مسلح على منزليهما في إنجلترا والبرتغال على الترتيب.

وفي إسبانيا كان جيرار بيكي وأنسو فاتي ضحية سطو مسلح على منزليهما خلال مباراتين لبرشلونة.

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