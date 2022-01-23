بايرن يسحق هيرتا برباعية ويعزز صدارته بفارق ست نقاط

المصدر: رويترز

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سحق بايرن ميونيخ مضيفه هيرتا برلين 4-1 بفضل هدفين في كل شوط اليوم الأحد ليحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم متفوقا بست نقاط على بروسيا دورتموند.

وافتتح كورنتين توليسو، الذي هز الشباك في الدقيقة الثانية بتسديدة مباشرة لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف، التسجيل في الدقيقة 25 بعد تمريرة عرضية من مواطنه الفرنسي كينجسلي كومان.

وضاعف توماس مولر من تقدم بايرن في نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من يوزا كيميش ليشق حامل اللقب طريقه نحو فوزه السابع في ثماني مباريات في الدوري.

وهز ليروي ساني الشباك في الدقيقة 75 مستغلا خطأ من ألكسندر شوفولوف حارس هيرتا وبعد ذلك بأربع دقائق اختتم زميله سيرج جنابري الأهداف بتسديدة مرت من بين ساقي الحارس.

وقال يوليان ناجلزمان مدرب بايرن "أنا راض عن الأداء والنتيجة. قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول. كنا حاسمين في ضغطنا ووضعنا هيرتا تحت الضغط".

وأضاف عن إهدار بايرن العديد من الفرص "في بعض الأحيان كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة وهذا هو الأمر الوحيد الذي أزعجني.

"نصبح أكثر تنوعا وهذا أمر جيد. لا نغير أسلوب لعبنا فدائما نلعب للأمام ونهاجم ونضغط من المقدمة لكننا نتأقلم الآن مع أسلوب منافسنا".

وقلص هيرتا، الذي انتصر مرة واحدة في آخر خمس مباريات وبقي في المركز 13، الفارق عبر يورجن إكلنكامب قبل عشر دقائق من النهاية.

ويملك بايرن، الذي هز الشباك في 67 مباراة متتالية في الدوري وهو رقم قياسي وانتصر في آخر أربع مباريات خارج أرضه، 49 نقطة مقابل 43 لدورتموند الذي تغلب 3-2 على مضيفه هوفنهايم أمس السبت.



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