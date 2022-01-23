ريال مدريد ينتزع التعادل مع إلتشي

المصدر: رويترز

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عوض ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تأخره بهدفين على ملعبه ليتعادل 2-2 مع إلتشي المتواضع اليوم الأحد بفضل هدف في اللحظات الأخيرة من إيدر ميليتاو.

وأضاع ريال مدريد فرصة ذهبية لتوسيع الفارق في الصدارة بعد تعثر إشبيلية صاحب المركز الثاني بتعادله على أرضه مع سيلتا فيجو أمس السبت.

ويملك ريال مدريد 50 نقطة من 22 مباراة، متقدما بأربع نقاط على إشبيلية.

وتقدم إلتشي بهدفين حيث سجل لوكاس بوي في الشوط الأول وهز بيري ميا الشباك بعد الاستراحة.

وقلص لوكا مودريتش الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 82 ومرر فينيسيوس جونيور إلى ميليتاو داخل منطقة المرمى في الدقيقة 92 ليسجل برأسه هدف التعادل.



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