بيرنلي ينتزع نقطة ثمينة من أرسنال

المصدر: رويترز

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انتزع بيرنلي المتعثر نقطة ثمينة بتعادله بدون أهداف مع مضيفه أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، وقدم دفاعه وحارس مرماه ما يكفي لحرمان الفريق اللندني من التسجيل.

واستحوذ أرسنال على الكرة في الشوط الأول وكانت له ما لا يقل عن 20 محاولة على المرمى، وهو ما يزيد على ضعف محاولات منافسه، لكن اللمسة الأخيرة خذلت أصحاب الأرض حيث كانت خمس محاولات فقط داخل إطار المرمى.

وضغط بيرنلي، الذي كان يخوض مباراته الثانية فقط في الدوري هذا العام بعد تفشي كوفيد-19 بين صفوفه، بقوة في البداية، واقترب دوايت ماكنيل من التسجيل بعد تمريرة عرضية قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها حارس أرسنال آرون رامسديل إلى خارج الملعب.

وأتيحت لكل من ألكسندر لاكازيت ومارتن أوديجارد وكيران تيرني وبوكايو ساكا محاولات على المرمى لكنها كانت خارج إطار المرمى أو لم تكن جيدة بما يكفي لهز شباك نيك بوب حارس بيرنلي.

ودبت الحياة في أرسنال مرة أخرى في منتصف الشوط الثاني، وصنع إميل سميث رو وجابرييل مارتنيلي العديد من الفرص في دقائق تحبس الأنفاس. لكن رغم كل ضغط الفريق اللندني فإنه لم ينجح في هز الشباك.

وأبلغ بوب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "اللاعبون اتحدوا وأظهروا شخصية قوية".

وجاءت أخطر فرصة عندما تفوق سميث رو على جيمس تاركوفسكي على الجناح الأيسر ومرر الكرة إلى لاكازيت، لكن تسديدة المهاجم الفرنسي ذهبت خارج الملعب.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال لبي.بي.سي "حاولنا بكل الطرق لكن افتقرنا إلى الجودة في الثلث الأخير.

"أنت بحاجة إلى الإبداع للفوز بمباريات كرة القدم واليوم لم نفعل ذلك".

وبهذا التعادل تقدم أرسنال على توتنهام هوتسبير إلى المركز السادس في الترتيب بفارق الأهداف، قبل مواجهة توتنهام خارج ملعبه ضد تشيلسي في وقت لاحق اليوم الأحد.

وبقي بيرنلي في المركز الأخير ولديه 12 نقطة لكنه يبتعد الآن بأربع نقاط فقط عن منطقة الأمان كما تتبقى له مباراتان إضافيتان على الأقل مقارنة بالفرق الثلاثة التي تسبقه في الترتيب.

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