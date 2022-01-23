أتليتيكو ينتفض بشكل مذهل ويفوز 3-2 على فالنسيا

المصدر: رويترز

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انتفض أتليتيكو مدريد حامل اللقب بشكل مذهل وحوّل تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على ضيفه فالنسيا، بعدما سجل هدفين في الوقت بدل الضائع في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

ويحتل أتليتيكو المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 21 مباراة وبفارق 13 نقطة عن جاره وغريمه ريال مدريد المتصدر.

وكان أتليتيكو مرة أخرى ضحية لأخطائه، حيث سجل فالنسيا في الشوط الأول بواسطة يونس موسى وهوجو دورو بعد ارتباك دفاعي في أول شوط.

لكن فريق المدرب دييجو سيميوني تعافى عقب الاستراحة وضغط بكل قوة، وسجل البديل ماتيوس كونيا الهدف الأول بعد متابعة ركلة ركنية.

وأدرك أنخيل كوريا التعادل في الدقيقة 91، قبل أن يسجل ماريو هرموسو هدف الانتصار بعد دقيقتين عقب تمريرة عرضية من كونيا، ليشعل أتليتيكو احتفالات المشجعين المتحمسين في الملعب.

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