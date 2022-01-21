جوارديولا يمنح محرز راحة أسبوع بعد خروج الجزائر من كأس الأمم الافريقية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن الدولي الجزائري رياض محرز لن يكون مع الفريق في رحلته غدا السبت لمواجهة ساوثامبتون بعد حصوله على راحة أسبوع إثر خروج منتخب بلاده مبكرا من كأس الأمم الافريقية.

وأهدر محرز (30 عاما) قائد الجزائر ركلة جزاء في الهزيمة 3-1 أمام ساحل العاج، ليودع حامل اللقب البطولة التي تستضيفها الكاميرون من دور المجموعات.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي عن محرز "إنه في إجازة لمدة أسبوع. بعد خروج الجزائر من كأس الأمم الافريقية حصل على تصريح بالراحة لمدة أسبوع، وسينضم للفريق الأسبوع المقبل".

وأضاف جوارديولا أن نيثن آكي سيعود للتشكيلة لكن سيستمر غياب أولكسندر زينتشينكو بعد غياب اللاعبين عن الفوز على تشيلسي الأسبوع الماضي.

ولم يفقد سيتي، متصدر الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، أي نقطة منذ هزيمته 2-صفر أمام كريستال بالاس في أكتوبر الماضي ويتطلع لانتصاره 13 على التوالي عندما يزور ساوثامبتون غدا السبت.

وفاز فريق المدرب رالف هازنهوتل، الذي فرض التعادل بدون أهداف على سيتي في وقت سابق هذا الموسم، خمس مرات فقط حتى الآن لكن جوارديولا كال المديح لنظيره ومنافسه قبل المباراة.

وقال في إشارة إلى لاعب الوسط جيمس وارد-براوس "إنهم لديهم أفضل منفذ للركلات الحرة في العالم. إنه استثنائي في تنفيذ الركلات الثابتة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز