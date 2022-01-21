خروج الأسطورة بيليه من المستشفى بعد إجراء فحوصات روتينية

المصدر: رويترز

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قال مستشفى ساو باولو أمس الخميس إن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه خرج من المستشفى أمس بعد يومين من علاج لسرطان القولون.

وخضع بيليه، الذي خضع لجراحة لاستئصال ورم في القولون العام الماضي، لجلسات علاج كيماوي جديدة.

وأضاف مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو أن بيليه البالغ عمره 81 عاما عاد إلى المستشفى أول أمس الأربعاء و"خرج أمس الخميس وهو في حالة مستقرة".

وكانت شبكة (ئي.إس.بي.إن) التلفزيونية الرياضية ذكرت أمس أنه تم تشخيص إصابة بيليه بورم في الأمعاء والكبد والرئة، وأنه سيخضع لفحوصات لاكتشاف أية خلايا سرطانية محتملة جديدة.

وذكر المستشفى علاج "ورم القولون" فقط ولم يؤكد وكيل أعمال بيليه تقرير ئي.إس.بي.إن.

وخضع بيليه المتوج بكأس العالم ثلاث مرات لعملية جراحية لاستئصال الورم في سبتمبر 2021 وقضى نحو شهر تحت الرعاية.

لكنه أدخل مستشفى ألبرت اينشتاين مجددا الشهر الماضي لاستكمال العلاج الكيماوي وغادره في 23 ديسمبر.

وعانى بيليه، الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، من سلسلة من المشاكل الصحية في السنوات الأخيرة إذ يعاني من مشاكل وألم متكرر في الفخذ بعد جراحة خضع لها ولا يستطيع المشي من دون مساعدة.

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