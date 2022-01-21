برشلونة يُجرّد من لقب كأس ملك إسبانيا بخسارة من بيلباو

المصدر: رويترز

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ودع برشلونة حامل اللقب بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد الخسارة 3-2 أمام مضيفه أتليتيك بيلباو بعد وقت إضافي في دور الستة عشر أمس الخميس.

وتقدم بيلباو بتسديدة رائعة من إيكر مونياين في مرمى مارك-أندريه تير شتيغن.

وأدرك الوافد الجديد فيران توريس التعادل للفريق الضيف بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء محرزا هدفه الأول مع الفريق الكتالوني.

وأعاد إنياغو مارتينيز التقدم لبيلباو قبل أربع دقائق من النهاية، لكن برشلونة أجبر مضيفه على خوض الوقت الإضافي بعد إدراك التعادل عبر بيدري في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحسم مونياين فوز بيلباو من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد استشارة حكم الفيديو المساعد بسبب لمسة يد ضد جوردي ألبا.

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