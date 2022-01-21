ليفربول يهزم أرسنال في عقر داره ويلاقي تشيلسي في نهائي كأس الرابطة

المصدر: رويترز

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سجل ديوغو غوتا ثنائية ليقود ليفربول لفوز مريح 2-صفر على مضيفه أرسنال في إياب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم أمس الخميس ليضرب موعدا مع تشيلسي في النهائي.

وتعادل الفريقان بدون أهداف ذهابا في آنفيلد الأسبوع الماضي رغم أن أرسنال لعب معظم فترات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جرانيت تشاكا لكن كل هذا التعب ضاع هباء أمس.

ورغم غياب محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا للمشاركة مع منتخباتهم في كأس الأمم الأفريقية، تعرض ليفربول لضغط مبكر وسدد ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال في إطار المرمى من ركلة حرة قبل أن يضع جوتا الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة 19.

وضاعف غوتا الغلة في الدقيقة 77 واحتسب الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بعد أن ألغي في البداية بسبب التسلل.

وأكمل طرد توماس بارتي لحصوله على الإنذار الثاني ليلة كارثية لأرسنال بعد عرقلة فابينيو.

وسيسعى ليفربول للفوز بلقب كأس الرابطة للمرة التاسعة وهو رقم قياسي عندما يواجه تشيلسي الذي صعد للنهائي بالفوز 3-صفر في مجموع المباراتين على توتنهام هوتسبير.

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