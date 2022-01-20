أتليتيكو مدريد يودّع كأس ملك إسبانيا بالخسارة 2-صفر من سوسيداد

المصدر: رويترز

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ودّع أتليتيكو مدريد كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد الخسارة 2-صفر أمام مضيفه ريال سوسيداد في دور الستة عشر أمس الأربعاء.

وتقدم صاحب الأرض بضربة رأس من عدنان يانوزاي في الدقيقة 33 عندما قفز بين ثلاثة مدافعين ليضع الكرة في مرمى يان أوبلاك.

وعزز سوسيداد تفوقه بعد خطأ دفاعي إذ خطف ميكل أويارزابال الكرة من فيليبي ومررها إلى ألكسندر شورلوت الذي انطلق داخل منطقة الجزاء وسددها قوية من مدى قريب.

وانضم سوسيداد في دور الثمانية إلى فالنسيا وريال بيتيس ورايو فايكانو ومايوركيا وقادش، فيما يلعب ريال مدريد ضد إلتشي وأتليتيك بيلباو ضد برشلونة في ختام دور الستة عشر اليوم الخميس.

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