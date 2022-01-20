فوز مثير لتوتنهام على ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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قاد الهولندي ستيفن برغوين نجم توتنهام فريقه لتحقيق فوز مثير على مضيفه ليستر سيتي 3 /2، أمس الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة 17 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم ليستر عن طريق باتسون داكا في الدقيقة 24، لكن هاري كين أدرك التعادل لتوتنهام في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 76 أضاف جيمس ماديسون الهدف الثاني لليستر سيتي، لكن برجوين سجل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، قبل أن يضيف الهدف الثالث القاتل بعد ذلك بدقيقة واحدة.

ورفع توتنهام رصيده إلى 36 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 25 نقطة في المركز العاشر.



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