فولهام يعادل رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي من 88 عاماً

المصدر: رويترز

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أصبح فولهام أول فريق إنجليزي يسجل ستة أهداف أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية منذ 88 عاما، حيث سحق برمنغهام 6-2 في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وأحرز فابيو كارفاليو هدفين لمتصدر الدرجة الثانية، والذي كان متقدما 4-1 مع الوصول إلى الاستراحة، كما سجل بواسطة نيسكنس كيبانو وتوم كيرني وأنطوني روبنسون.

وافتتح فولهام التسجيل بهدف مارك روبرتس بطريق الخطأ في مرماه.

وكان فولهام فاز 6-2 على بريستول سيتي يوم السبت، وتفوق 7-صفر على ريدينغ.

وكان تشيستر سيتي آخر فريق إنجليزي حقق هذا الإنجاز خلال الموسم 1933-1934.

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