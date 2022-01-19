دورتموند يلتحق بالبايرن ويودع كأس ألمانيا بخسارة صادمة من سانت باولي

المصدر: رويترز

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تعرض بروسيا دورتموند حامل اللقب لخسارة مفاجئة 2-1 أمام سانت باولي المنتمي لدوري الدرجة الثانية، ليودع كأس ألمانيا لكرة القدم من الدور الثالث أمس الثلاثاء.

ومنح إيتيين أمينيدو التقدم بهدف لسانت باولي في الدقيقة الرابعة بتسديدة قريبة المدى وضاعف أكسل فيتسل النتيجة لأصحاب الضيافة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40.

وقلص إرلينج هالاند الفارق من ركلة جزاء قبل مرور ساعة لكن سانت باولي صمد ليتأهل إلى دور الثمانية، ويحقق فوزه الأول على دورتموند في 33 عاما.

وقال ماركو روزه مدرب دورتموند "تسببنا لأنفسنا في مشكلات عديدة في أول 15 دقيقة، واستقبلنا الهدف بشكل مبكر. هذا جعل الأمور أصعب".

وأضاف "لعبنا بتسرع في الشوط الأول في محاولة لإدراك التعادل. بعد التأخر 2-صفر، نجحنا في تعديل بعض الأمور، لكن أهم نقطة كانت تتعلق بكيف بدأنا كحامل اللقب المباراة. لم تكن بداية سليمة".

وكان بايرن ميونيخ خسر 5-صفر أمام بروسيا مونشنجلادباخ في الدور الثاني لكأس ألمانيا، لذا ستكون هذه أول مرة منذ 2011 لا يظهر فيها بايرن أو دورتموند على الأقل في المباراة النهائية للمسابقة.

كما خرج كولونيا المنافس بالدرجة الأولى على يد هامبورج المنتمي للدرجة الثانية بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1. وفاز بوخوم 3-1 على ماينتس في مواجهة بين فريقين من دوري الأضواء.

وفي مباراة بين فريقين من الدرجة الثانية، فاز كارلسروه 1-صفر على 1860 ميونيخ بفضل هدف من ركلة جزاء.

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