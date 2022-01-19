كبوات تشيلسي تستمر في الدوري الإنجليزي بالتعادل مع برايتون

المصدر: د ب أ

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تعرض تشيلسي لكبوة جديدة وتعادل مع مضيفه برايتون 1 / 1 مساء أمس الثلاثاء في مباراة مقدمة من المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحصد تشيلسي بذلك التعادل الثالث مقابل هزيمة واحدة خلال آخر أربع مباريات له، ورفع رصيده إلى 44 نقطة ليظل في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول و12 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي.

وتقدم تشيلسي بهدف للنجم المغربي حكيم زياش في الدقيقة 28 لكن برايتون أدرك التعادل في الدقيقة 60 بهف سجله أدم وبستر.

ورفع برايتون رصيده بذلك إلى 29 نقطة في المركز التاسع.

وجاء التعادل ليفسد احتفال توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، بفوزه أمس الأول الاثنين بجائزة أفضل مدرب في العالم خلال حفل الاتحاد الدولي (فيفا) لتوزيع جوائز الأفضل خلال عام 2021.

وجاءت أول فرصة خطيرة في المباراة في الدقيقة الثالثة وكانت من نصيب برايتون حيث مرر داني ويلبيك الكرة بلمسة مهارية إلى جاكوب مودر الذي سدد من حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وبمرور الدقائق الأولى، دخل تشيلسي في أجواء المباراة بشكل أكبر وفرض استحواذه على الكرة بشكل أكبر لكن دون الفعالية الهجومية الكافية لهز الشباك.

وكاد تشيلسي أن يتقدم في الدقيقة 15 حيث سدد سيزار أزبيليكويتا كرة خطيرة تصدى لها حارس المرمى روبرتو سانشيز ببراعة وأخرجها إلى ضربة ركنية لم تستغل.

وأثمرت محاولات تشيلسي عن هدف التقدم في الدقيقة 28 وسجله زياش، حيث تلقى تمريرة من نجولو كانتي وسدد كرة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، وجدت طريقها إلى داخل الشباك معلنة تقدم تشيلسي 1 / صفر.

وقدم جورجينهو لاعب خط وسط تشيلسي محاولة تهديفية في الدقيقة 32 لكنه سدد الكرة فوق العارضة بمسافة.

بعدها عزز برايتون استحواذه على الكرة وكثف ضغطه الهجومي بحثا عن التعادل خلال الشوط الأول، لكن تشيلسي حقق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، كما افتقد لاعبو برايتون التناغم المطلوب في الهجمات في بعض الفرص.

وأهدر كالوم هودسون أودوي فرصة ثمينة لتشيلسي في الدقيقة 45 حيث مرر زياش الكرة إلى لوكاكو الذي هيأها إلى هودسون أودوي لكن الأخير سدد الكرة فوق العارضة.

وكاد تشيلسي أن يدفع الثمن بعدها مباشرة، حيث شن برايتون هجمة خطيرة، ومرر طارق لاميتي عرضية خطيرة إلى داخل منطقة الجزاء لكن تياجو سيلفا تدخل وأخرجها إلى ركنية لم تستغل لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي 1 / صفر.

وكاد برايتون أن يتعادل في الثواني الأولى من الشوط الثاني، حيث شن هجمة خطيرة وتوغل داني ويلبيك داخل منطقة الجزاء لكنه سدد الكرة في النهاية خارج الشباك.

وفي الدقيقة 50، أحبط تياجو سيلفا محاولة خطيرة أخرى من ويلبيك المتألق.

وكثف كلا الفريقين نشاطهما الهجومي خلال الشوط الثاني لكن أيا منهما لم يتخل عن الحذر الدفاعي، وتقدم اريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي في اللحظة المناسبة ليمسك بكرة خطيرة كادت تهدد الشباك في الدقيقة 58.

وأنقذ اريزابالاجا شباك تشيلسي من هدف محقق في الدقيقة 60 حيث تصدى لكرة خطيرة من أليكسيس ماك اليستير وأخرجها إلى ضربة ركنية.

وجاء هدف التعادل لبرايتون بعدما استغل آدم وبستر غياب الرقابة عنها وقابل الكرة من الضربة الركنية بتسديدة قوية برأسه إلى داخل الشباك معلنا تعادل برايتون 1-1.

ودفع جراهام بوتر مدرب برايتون باللاعب لياندرو تروسارد وتيال موباي بدلا من باسكال جروز وويلبيك في الدقيقة 62.

وكاد تشيلسي أن يتقدم مجددا في الدقيقة 73، حيث أرسل أنتونيو روديجر طولية إلى لوكاكو الذي انطلق داخل منطقة الجزاء ثم سدد بقوة لكن الحارس سانشيز تصدى للكرة ببراعة.

وأجرى مدرب برايتون تبديله الثالث في صفوف الفريق في الدقيقة 77 حيث أشرك سولومون مارش بدلا من طارق لاميتي.

وفي الدقيقة 80، أجرى توخيل ثلاثة تغييرات دفعة واحدة وأشرك تيمو فيرنر وكاي هافيرتز وماتيو كوفاسيتش بدلا من لوكاكو وزياش وجورجينهو.

وواصل الفريقان تبادل المحاولات الهجومية في الدقائق الأخيرة مع تفوق تشيلسي لكن أيا من المحاولات لم تسفر عن جديد لتنتهي المباراة بالتعادل 1 / 1.

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