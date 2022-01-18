الإسبانية بوتياس تصنع التاريخ وتفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم

المصدر: د ب أ

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أحرزت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة فريق برشلونة والمنتخب الإسباني لكرة القدم جائزة أفضل لاعبة في العالم وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز "الأفضل" لعام 2021 .

وتم الإعلان عن فوز بوتياس بالجائزة اليوم الاثنين خلال حفل الفيفا ، والذي أقيم كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأصبحت بوتياس أول لاعبة إسبانية تحرز الجائزة على مدار تاريخها ، وجاء فوزها بالجائزة بعد إنجازاتها مع فريق برشلونة الإسباني والمنتخب الإسباني خلال 2021 حيث توج مع برشلونة بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.

ومع الموسم الرائع الذي قدمه فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم النسائية ، لم يكن غريبا أن تشهد القائمة النهائية للمرشحات لأفضل لاعبة في العالم باستفتاء الفيفا اثنتين من لاعبات الفريق الإسباني.

وتفوقت بوتياس على زميلتها جينيفر (جيني) هيرموسو وكذلك على الأسترالية سام كير لاعبة تشيلسي الإنجليزي الذي خسر أمام برشلونة في نهائي دوري الأبطال الأوروبي لموسم 2020 / 2021 .

وأحرز الفريق النسائي لبرشلونة في الموسم الماضي 2020 / 2021 ثلاثية مميزة حيث فاز بلقبي الدوري والكأس المحليين إضافة لإحراز لقبه الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا وهو أيضا اللقب الأول لفرق إسبانيا في تاريخ البطولة التي بدأت في 2001 .

وقدمت بوتياس وهيرموسو مسيرة رائعة مع الفريق وساهمتا بقدر فعال في فوز الفريق بالثلاثية وتحقيق العديد من الأرقام القياسية أبرزها حصد 99 نقطة من 102 نقطة متاحة حيث حقق الفريق الفوز في 33 من 34 مباراة خاضها في المسابقة ومني بهزيمة واحدة فقط.

وأنهى برشلونة الموسم بفارق قياسي من الأهداف بلغ 152 هدفا حيث سجل 167 هدفا واهتزت شباكه 15 لامرة فقط في المباريات الـ34 .

و سجلت بوتياس هدفا وصنعت هدفا لتقود برشلونة للفوز الكبير والتاريخي 4 / صفر على تشيلسي في نهائي دوري الأبطال ليصبح أكبر انتصار في تاريخ مباريات نهائي دوري الأبطال التي أقيمت من مباراة واحدة. وفازت بوتياس بلقب أفضل لاعبة خط وسط بهذه النسخة من البطولة.

كما سجلت بوتياس هدفين في المباراة التي فاز فيها برشلونة 4 / 2 على ليفانتي في نهائي الكأس المحلية ، وأنهت الموسم في صدارة قائمة الهدافات وكذلك قائمة أفضل صانعات الأهداف وأصبحت أول لاعبة في التاريخ تفوز بلقب أفضل لاعبة في نهائي كأس إسبانيا ثلاث مرات ، حسبما أفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .

وكانت هذه البصمات ونجاحاتها مع المنتخب الإسباني كافية بأن تفوز بوتياس بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا لعام 2021 وتصبح أول إسبانية تحرز هذه الجائزة على مدار تاريخها قبل أن تصبح اليوم أول إسبانية تفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم باستفتاء الفيفا.

كما أصبحت بوتياس أكثر اللاعبات مشاركة مع المنتخب الإسباني في المباريات الدولية على مدار تاريخ الفريق برصيد 93 مباراة حتى الآن متفوقة على زميلتها الحالية في برشلونة مارتا توريخون والتي خاضت 90 مباراة دولية مع الفريق.

وخلال ديسمبر الماضي ، نالت بوتياس شهادة نجاح جديدة بأن أصبحت أول لاعبة إسبانية تحرز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم باستفتاء مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ولم يكن غريبا أن تعترف السويسرية أليشا ليمان لاعبة أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب السويسري ، على موقع الفيفا ، بأن بوتياس هي الأفضل في العالم وأنها تتوقع فوزها بالجائزة.

وخلال عام 2021 ، تركت هيرموسو /31 عاما/ بصمات مميزة مع كل من برشلونة والمنتخب الإسباني للسيدات حيث أصبحت الهدافة التاريخية لكل من الفريقين إضافة لاحتلالها المركز الثاني في قائمة هدافات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا القادمة للسيدات والمقررة في 2022 بإنجلترا.

وساهمت أهداف هيرموسو في تأهل المنتخب الإسباني ليورو 2022 كما تصدرت هيرموسو قائمة هدافات دوري أبطال أوروبا في موسم 2020 / 2021 لتصبح أول لاعبة إسبانية تحقق هذا الإنجاز ما منحها لقب أفضل مهاجمة في هذه النسخة من البطولة.

وخلال 2021 ، سجلت هيرموسو 51 هدفا لتكون أكثر اللاعبات تهديفا على مستوى العالم بل إنها تجاوزت رصيد لاعبين مميزين مثل إيرلنج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند (49 هدفا) فيما كان الوحيد من اللاعبين الرجال الذي تجاوز رصيد هيرموسو في 2021 هو البولندي روبرت ليفاندوفسكي (69 هدفا) .

كما أصبحت كير أكثر اللاعبات تسجيلا للأهداف في موسم واحد بأول موسم كامل بفريقها الإنجليزي حيث سجلت لفريقها 21 هدفا وأصبحت الأعلى تهديفا في عام ميلادي مع فريق بالدوري الإنجليزي بعدما سجلت 23 هدفا لتشيلسي في 2021 .

وتصدرت سام كير قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في موسم 2020 / 2021 برصيد 21 هدفا لتدخل ضمن قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2021 قبل أن تخطف بوتياس الجائزة.

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