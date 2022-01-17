جائزة أفضل تشجيع في العالم للعام 2021 تعود لمشجعي الدنمارك وفنلندا

المصدر: د ب أ

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أحرز مشجعو المنتخبين الدنماركي والفنلندي لكرة القدم جائزة أفضل تشجيع كرة قدم في العالم، وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز "الأفضل" للعام 2021.

وتم الإعلان عن فوز مشجعي الفريقين بالجائزة اليوم الاثنين خلال حفل الفيفا، والذي أقيم كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية من دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وجاء فوز مشجعي الفريقين بالجائزة على موقفهم النبيل والمثالي خلال واقعة اللاعب كريستيان إريكسن نجم المنتخب الدنماركي ومحاولات إسعافه بعد تعرضه لأزمة صحية حادة وسقوطه مغشيا عليه خلال مباراة الفريق أمام المنتخب الفنلندي في بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2020) التي أقيمت منتصف العام المنقضي.

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