رين يكتسح بوردو بسداسية في الدوري الفرنسي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتسح رين ضيفه بوردو 6 /صفر اليوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز موناكو على ضيفه كليرمون 4 / صفر، وميتز على مضيفه ستاد ريمس 1 / صفر، وستراسبورج على ضيفه مونبيلييه 3 / 1، في حين تعادل لوريان مع ضيفه آنجيه بدون أهداف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم رين بهدفين حملا توقيع مارتن تيريير وبينجامين بوريجايد في الدقيقتين 32 و43.

وفي الشوط الثاني أحرز جايتان لابورد وادريان تروفيرت الهدفين الثالث والرابع لرين في الدقيقتين 61 و69 وتكفل سيرهو جيراسي بتسجيل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 89 و90.

ولعب بوردو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50 لطرد يوسف سيسوخو إثر حصوله على إنذارين.

الفوز رفع رصيد رين إلى 34 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد بوردو عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وحقق موناكو فوزا كبيرا 4 / صفر على ضيفه كليرمون، ليعادل أكبر انتصار له في مسيرته بالبطولة خلال الموسم الحالي، عندما تغلب بالنتيجة ذاتها على ضيفه ميتز في ديسمبر الماضي.

وارتفع رصيد موناكو إلى 33 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد كليرمون عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

وافتتح سفيان ديوب التسجيل لموناكو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف وسام بن يدر الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و62 من ركلة جزاء، فيما أضاف كايو هنريكي الهدف الرابع في الدقيقة 83.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز