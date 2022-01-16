توقف قمة الأندلس في كأس إسبانيا بعد اصطدام مقذوف برأس لاعب إشبيلية

المصدر: رويترز

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توقفت قمة الأندلس بين الغريمين إشبيلية وريال بيتيس في كأس إسبانيا لكرة القدم أمس السبت بعد اصطدام مقذوف ألقي من المدرجات برأس جوان جوردان لاعب إشبيلية.

وأظهرت إعادة الفيديو مقذوفاً يشبه الزانة يصطدم برأس جوردان بعد لحظات من إدراك نبيل فقير التعادل لأصحاب الأرض بيتيس لتصبح النتيجة 1-1 في دور الستة عشر باستاد بنيتو بيامارين.

وكتب إشبيلية في حسابه على تويتر "توقفت المباراة بعد اصطدام مقذوف ألقي من المدرجات برأس جوان جوردان. سنزودكم بمزيد من التحديثات لاحقا".

ومنح أليخاندرو جوميز التقدم لإشبيلية في الدقيقة 35 لكن التفوق لم يستمر سوى أربع دقائق قبل أن يدرك فقير التعادل.

وأظهرت لقطات الفيديو أن شيئا اصطدم بجوردان من الخلف وسقط أرضا وهو يمسك برأسه، رغم أن تقارير صحفية ذكرت أنه وقف على قدميه لاحقا في أثناء تلقيه العلاج.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن المباراة توقفت، وأضاف "يدين الاتحاد الإسباني لكرة القدم كل أشكال العنف على أرض الملعب".

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