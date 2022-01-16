رسالة من ديبالا بعد التسجيل في أودينيزي إلى مسؤولي يوفنتوس بالمدرجات

المصدر: رويترز

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رد باولو ديبالا على مسؤولي يوفنتوس بقوة، بدلا من الاحتفال بالتسجيل خلال الفوز 2-صفر على أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس السبت.

ولم يوافق المهاجم الأرجنتيني بعد على تمديد عقده، الذي ينتهي مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري، رغم المفاوضات منذ فترة طويلة.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن ديبالا غير سعيد بموقف النادي في المفاوضات، ويبدو أن اللاعب البالغ عمره 28 عاما كان يرغب في توجيه رسالة إلى الإدارة بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 19، حيث ذهب للنظر بشكل حاد إلى مسؤولي النادي في المدرجات.

وأضاف الأمريكي وستون ماكيني الهدف الثاني في الدقيقة 79 ليعزز يوفنتوس سجله بلا هزيمة للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري.

وبقي يوفنتوس خامسا، لكنه بات يملك 41 نقطة وهو نفس رصيد أتلانتا رابع الترتيب الذي يملك مباراتين إضافيتين. ويحتل أودينيزي المركز 14 برصيد 20 نقطة.

ويتصدر إنتر ميلان الدوري برصيد 49 نقطة من 20 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن جاره ميلان الذي خاض 21 مباراة، ثم يأتي نابولي ثالثا وله 43 نقطة من 21 مباراة.

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