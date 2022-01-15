ثلاثية ليفاندوفسكي تعيد الصدارة لبايرن بست نقاط

المصدر: رويترز

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أحرز روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف ليصل إلى 300 هدف بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعدما قاد بايرن ميونيخ للفوز 4-صفر على مضيفه كولونيا اليوم السبت واستعادة الصدارة بست نقاط عن أقرب منافسيه.

وهز ليفاندوفسكي، متصدر قائمة هدافي الدوري، الشباك بعد تمريرة من توماس مولر بعد تسع دقائق ليحقق بايرن رقما قياسيا بالتسجيل في 66 مباراة متتالية بالدوري.

وبعد فوز بروسيا دورتموند 5-1 على ضيفه فرايبورج أمس الجمعة وتقليصه الفارق إلى ثلاث نقاط كان بايرن عازما على ضمان الانتصار سريعا.

وأضاف كورنتين توليسو الهدف الثاني بعد تعاون رائع مع مولر ليسدد كرة قوية في الزاوية العليا في الدقيقة 25.

وحاول كولونيا، الفائز في آخر ثلاث مباريات في الدوري، العودة لكن الحكم ألغى هدف مارك أوت عند مرور نصف ساعة بداعي التسلل.

وحسم ليفاندوفسكي المواجهة في الدقيقة 60 عندما سدد الكرة من فوق مارفين شفابه حارس كولونيا ليجعل النتيجة 3-صفر.

وأضاف المهاجم البولندي البالغ عمره 33 عاما هدفه 23 في الدوري هذا الموسم ورقم 300 في مسيرته بالمسابقة، حيث سبق له اللعب مع دورتموند، من مدى قريب بعد تمريرة ليروي ساني في الدقيقة 72.

ويحتل ليفاندوفسكي المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري عبر العصور خلف الراحل جيرد مولر أسطورة بايرن والذي أحرز 365 هدفا.

ويملك بايرن، الساعي للقبه العاشر على التوالي، 46 نقطة من 19 مباراة مقابل 40 نقطة لدورتموند ثاني الترتيب.



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