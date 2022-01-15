أرسنال يعلن تأجيل مباراته أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت، تأجيل مباراة ديربي شمال لندن التي كانت مقررة أمام توتنهام غدا الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

وذكر أرسنال في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت :"نشعر بخيبة أمل للإعلان عن تأجيل مباراة ديربي شمال لندن التي كانت مقررة أمام توتنهام غدا الأحد."

وأضاف :"نعرف ماذا تعني هذه المباراة لمشجعينا حول العالم، لكن رابطة الدوري الإنجليزي اتخذت قرار تأجيل المباراة نظرا لأن العديد من اللاعبين بفريقنا غير متاحين حاليا نتيجة لعدوى كوفيد-19، وكذلك حالات الإصابات الموجودة بالفريق والإصابات التي وقعت مؤخرا، إلى جانب غياب عناصر بسبب المشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس أمم أفريقيا."

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