مانشستر سيتي يتقدم خطوة كبيرة على طريق التتويج بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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تقدم مانشستر سيتي خطوة كبيرة على طريق الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على تشيلسي 1 / صفر اليوم السبت في قمة مباريات المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

وسجل كيفن دي بروين هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة 70 من المباراة ليهدي الفريق ثلاث نقاط مهمة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بذلك إلى 56 نقطة في الصدارة موسعا الفارق الذي يفصله عن تشيلسي صاحب المركز الثاني إلى 13 نقطة.

وكان انتصار مانشستر سيتي مستحقا حيث كان الفريق الأفضل من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي على مدار شوطي المباراة وكاد أن يحقق الفوز بنتيجة أكبر لولا تألق كيبا اريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي.

وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع وتفوق مانشستر سيتي نسبيا في الاستحواذ على الكرة في الدقائق الأولى من خلال التمركز الجيد للاعبيه.

وجاءت أول فرصة خطيرة في المباراة في الدقيقة الرابعة، حيث خرج كيبا اريزابالاجا حارس تشيلسي من مرماه للتصدي لمحاولة من جاك جريليش مهاجم مانشستر سيتي، وسدد الحارس الكرة بقوة لكنها اصطدمت بزميله سيزار ازبيليكويتا وارتدت لتخرج إلى ضربة ركنية لم تستغل.

وجاءت أول محاولة خطيرة من تشيلسي في الدقيقة العاشرة حيث انطلق المهاجم روميلو لوكاكو وتوغل ببراعة إلى داخل منطقة الجزاء ثم مرر عرضية إلى حكيم زياش الذي سدد الكرة بجوار القائم في الوقت الذي أشار فيه الحكم إلى وجود تسلل.

وكثف مانشستر سيتي ضغطه الهجومي بحثا عن التقدم لكن دفاع تشيلسي تصدى لمحاولات رحيم سترلينج وكيفن دي بروين.

وعزز مانشستر سيتي استحواذه على الكرة بشكل واضح وشكل ضغطا هجوميا متواصلا لكن تشيلسي كثف تركيزه على الجانب الدفاعي لتأمين الشباك وأبعد الخطورة بالفعل عن مرماه.

وضاعت فرصة ثمينة لمانشستر سيتي في الدقيقة 39 حيث ارتكب دفاع تشيلسي خطأ فادحا لتصل الكرة إلى جريليش في غياب الرقابة عنه ويتقدم ثم يسدد لكن الحارس اريزابالاجا خرج في اللحظة المناسبة وتصدى للكرة بصعوبة.

وحاول تشيلسي فرض حضوره بشكل أكبر وقدم أكثر من محاولة هجومية خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن جميع المحاولات باءت بالفشل لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وكاد مانشستر سيتي أن يتقدم في الدقيقة 47 حيث انطلق كيفن دي بروين ومرر عرضية خطيرة أمام اللمرمى لكن رحيم سترلينج لم يلحق بها.

ورد تشيلسي بمحاولة تهديفية بعدها بثوان، حيث سدد لوكاكو كرة خطيرة تصدى لها الحارس إيدرسون مورايس وارتدت الكرة ثم وصلت إلى حكيم زياش الذي سدد بقوة من حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت فوق العارضة.

وضغط مانشستر سيتي بقوة سعيا لهز الشباك لكن افتقاد التركيز في التمركز داخل منطقة الجزاء أضاع عليه أكثر من فرصة، كما لجأ تشيلسي بمرور الوقت إلى تضييق المساحات واستعرض تماسكا دفاعيا واضحا، انتظارا للفرصة عبر الهجمات المرتدة.

ورغم التماسك الدفاعي لتشيلسي، تألق رحيم سترلينج بشكل كبير في المراوغة والتوغل إلى داخل منطقة الجزاء أكثر من مرة، وذلك بمساعدة فيل فودين.

وفي الدقيقة 63، تصدى اريزابالاجا حارس تشيلسي ببراعة لكرة خطيرة سددها كيفن دي بروين من ضربة حرة.

وأجرى توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي تغييرين في الدقيقة 69 حيث أشرك كالوم هودسون أودوي وتيمو فيرنر بدلا من حكيم زياش وكريستيان بوليسيتش.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل أخيرا في الدقيقة 70، حيث تلقى كيفن دي بروين طولية وانطلق ببرعة ثم سدد كرة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل شباك تشيلسي معلنة تقدم مانشستر 1 / صفر.

وأشعل الهدف أجواء المباراة، حيث قدم تشيلسي أكثر من محاولة خطيرة سعيا للتعادل كما كشف مانشستر سيتي محاولاته لتعزيز التقدم.

وأجرى توخيل التبديل الثالث في صفوف تشيلسي في الدقيقة 81، حيث أشرك ماسون مونت بدلا من ماركوس ألونسو.

وكاد فودين أن يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي إثر عرضية رائعة من سترلينج داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 85، دفع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي باللاعب إلكاي جوندوجان بدلا من كيفن دي بروين.

وواصل حارس مرمى تشيلسي تألقه وتصدى لكرة خطيرة من جريليش في الدقيقة 86 .

ودفع جوارديولا باللاعب جابرييل جيسوس بدلا من فيل فودين في الدقيقة 89، لكن الدقائق المتبقية لم تسفر عن جديد لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي على تشيلسي 1 / صفر.

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