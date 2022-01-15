دورتموند يفوز على فرايبورغ بخماسية في "البوندسليغا"

المصدر: د ب أ

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فاز فريق بوروسيا دورتموند على فرايبورغ 5 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وسجل أهداف دورتموند توماس مونييه (هدفين) في الدقيقتين 14 و29 وإرلينغ هالاند (هدفين) في الدقيقتين الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و75 ومحمود داوود في الدقيقة 86.

فيما سجل هدف فرايبورغ ايرميدين ديميروفيتش في الدقيقة 61.

ورفع دورتموند رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ، الذي يواجه كولون اليوم السبت، فيما توقف رصيد فرايبورج عند 30 نقطة في المركز الرابع.

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