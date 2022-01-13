أوساكا تتصدر قائمة فوربس للرياضية الأعلى دخلا في العالم

المصدر: رويترز

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اكدت مجلة فوربس في قائمة نشرتها اليوم الخميس إن اليابانية نعومي أوساكا الحائزة على أربعة ألقاب كبرى في التنس وساهمت في زيادة الوعي بقضايا الصحة الذهنية في الرياضة هي الرياضية الأعلى دخلا في العالم.

وحصدت أوساكا 57.3 مليون دولار من الجوائز المالية وعقود الرعاية والاتفاقيات التجارية على مدار العام الماضي، وكل هذا المبلغ تقريبا جاء من ارتباطها بعقود مع عشر علامات تجارية على مدار اخر عام ونصف العام.

ونشرت المجلة القائمة بعد عام انسحبت فيه أوساكا من بطولة فرنسا المفتوحة من أجل التركيز على صحتها الذهنية وسط خلاف عام حول المؤتمرات الصحفية الإلزامية في البطولة الكبرى، قائلة إن هذه المؤتمرات أثرت بشكل كبير على صحتها الذهنية.

واحتلت الأمريكية سيرينا وليامز لاعبة التنس أيضا المركز الثاني في القائمة بعدما حصدت 45.9 مليون وجاءت شقيقتها الكبرى فينوس في المركز الثالث بعدما حصدت 11.3 مليون دولار.

وجاءت سايمون بايلز لاعبة الجمباز الأمريكية (10.1 مليون دولار) ولاعبة التنس الإسبانية جاربين موجوروزا (8.8 مليون دولار) في المركزين الرابع والخامس على التوالي.



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