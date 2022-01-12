ساوثامبتون يُكرم مالكه الجديد بفوز ثقيل على برنتفورد في البريميرليغ

المصدر: رويترز

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حقق ساوثامبتون فوزا كبيرا 4-1 على ضيفه برنتفورد في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الثلاثاء بعد الاستحواذ على النادي الأسبوع الماضي، ليحقق انتصاره الأكبر هذا الموسم.

ومع وجود الصربي دراجان سولاك؛ المالك الجديد للنادي في المدرجات لمشاهدة المباراة التي أقيمت في أجواء ممطرة، بدا ساوثامبتون حريصا على تقديم أداء رائع من البداية، حيث افتتح يان بدناريك الأهداف بضربة رأس في الدقيقة الخامسة.

ورد برنتفورد سريعا عبر تسديدة مباشرة قوية من فيتالي يانيلت، لكن هدف عكسي من حارس الضيوف ألفارو فرنانديز منح ساوثامبتون التقدم 2-1 قبل الاستراحة.

وجعل أرماندو برويا النتيجة 3-1 لساوثامبتون في الشوط الثاني بينما أضاف تشي آدامز الهدف الرابع.

وهذا ثالث انتصار لساوثامبتون على أرضه خلال الموسم، ليتقدم للمركز 11 برصيد 24 نقطة، متفوقا على برنتفورد الذي تراجع للمركز 13 برصيد 24 نقطة.

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