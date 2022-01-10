بعد تعافيه من كورونا...نوير يعود إلى تدريبات بايرن ميونخ

المصدر: د ب أ

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عاد مانويل نوير حارس وقائد نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إلى تدريبات الفريق البافاري بعد تعافيه من عدوى فيروس كورونا.

وتدرب نوير/35 عاما/ في الملعب بشكل فردي بعد ظهر اليوم الاثنين، وهناك توقعات بمشاركته في لقاء الفريق أمام كولون على أرض الأخير يوم السبت المقبل.

كان بايرن ميونخ مني بهزيمة في أول لقاء له في الدور الثاني من بطولة الدوري أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف مقابل هدفين بعد أن خاض المباراة بقائمة مقتضبة جراء كثرة الإصابات بالعدوى، وقد بدأ اللاعبون المصابون في العودة أول أمس السبت ولحق بهم نوير اليوم.

كان عدد اللاعبين الغائبين عن الفريق وصل إلى 13 لاعبا.

وغادر نوير عزل كورونا وسبقه كل من كينجسلي كومان وعمر ريشاردز وكورنتان توليسو في الخروج من العزل المنزلي.

ويعتزم بايرن التمهل في البت في مشاركة اللاعبين وخاصة الفرنسيين المصابين كومان وتوليسو لمتابعة رد فعلهم على تحمل الضغوط في التدريبات.

وعاود توليسو التدريب اليوم مع الفريق، فيما تدرب كل من ريشاردز وكومان بشكل فردي وكذلك جوسيب سانيسيتش.

واتفق نوير مع مدرب حراس المرمى توني تابالوفتش على العودة إلى حراسة المرمى.

كان الحارس البديل سفن اولريش شارك في مباراة مونشنجلادباخ بدلا من نوير الذي كان قد اضطر للبقاء لفترة أطول مما كان مزمعا في منزل العطلة في جزر المالديف بسبب إصابته بكورونا.

ورغم الهزيمة أمام جلادباخ لا يزال بايرن يتصدر ترتيب جدول الدوري متقدما على بوروسيا دورتموند بست نقاط.

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