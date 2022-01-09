ثنائية هرنانديز تقود ميلان لتصدر الدوري الإيطالي

المصدر: رويترز

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تصدر ميلان دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالفوز 3-صفر على فينتسيا اليوم الأحد بفضل ثنائية تيو هرنانديز في الشوط الثاني، ليحقق الفريق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة.

وسجل زلاتان إبراهيموفيتش من مدى قريب بعد دقيقتين، ليصبح فينتسيا الفريق رقم 80 الذي ينجح المهاجم السويدي المخضرم في هز شباكه في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وهو رقم قياسي لم يحققه منذ 2000 سوى كريستيانو رونالدو.

وهز هرنانديز الشباك في وقت مبكر من الشوط الثاني، قبل أن يتعرض مايكل سفوبودا مدافع فينتسيا للطرد بسبب استخدام ذراعه في منع كرة في طريقها إلى المرمى، ليسجل هرنانديز مجددا من ركلة جزاء.

وتقدم ميلان إلى الصدارة برصيد 48 نقطة من 21 مباراة وبفارق نقطتين عن إنتر ميلان الذي خاض 19 مباراة وسيواجه لاتسيو اليوم.

وبقي فينتسيا دون فوز في الدوري للمباراة السابعة على التوالي ويحتل المركز 16 برصيد 17 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.

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